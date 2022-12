La rencontre aura lieu au Coca-Cola Stadium de Dubaï, où se déroule la World Tennis League. Ce tournoi exhibition rassemble pas moins de 17 stars de la discipline, réparties dans quatre équipes mixtes qui s’affronteront toute la semaine avant la finale prévue samedi entre les deux premières du classement.

L’événement constitue une nouvelle étape dans sa préparation en vue de la tournée australienne. Dans la foulée de la World Tennis League, l’actuel 5e mondial prendra la direction d’Adélaïde (1 au 8 janvier) où il disputera son premier tournoi officiel de la saison avant d’enchaîner avec l’Open d’Australie (16 au 29 janvier). Pour rappel, le joueur de 35 ans avait été contraint de quitter l’Australie sans disputer le moindre match l’an dernier après que son visa eut été annulé par le gouvernement de l’époque en raison de sa non-vaccination.

À Dubaï, Djokovic figure dans l’équipe des "Faucons" aux côtés du Bulgare Grigor Dimitrov, de la Biélorusse Aryna Sabalenka et de l’Espagnole Paula Badosa. "Je suis très excité à l’idée de faire partie de la ligue avec mes coéquipiers. J’ai hâte de partager de bons moments avec vous sur le terrain et en dehors", a notamment expliqué l’ancien n°1 mondial.

Pour l’heure, au terme de la première journée, c’est l’équipe des "Cerfs-volants" qui mène la danse. Victorieux respectivement de la Française Caroline Garcia et de l’Australien Nick Kyrgios, la Polonaise Iga Swiatek et le Canadien Félix Auger-Aliassime ont rapporté le point du succès à leurs couleurs après une défaite initiale de leurs coéquipiers, le Danois Holger Rune et la Canadienne Eugenie Bouchard, en double face à la paire composée de Nick Kyrgios et de la Canadienne Bianca Andreescu.