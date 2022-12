Venus Williams a reçu une invitation pour l’Open d’Australie

Cette invitation a vite soulevé une volée de réactions négatives sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la native de Lynwood (Californie) n’est plus vraiment dans le coup. En août dernier, elle avait effectué son retour, plus d’un an après son dernier match officiel à Wimbledon. Sans grand succès… Sa tournée nord-américaine, qui la verra disputer quatre tournois aux États-Unis et au Canada, s’était soldée par autant de défaites au premier tour.

Sa dernière rencontre remonte au 30 août 2022 à l’US Open. L’Américaine s’était inclinée face à notre compatriote Alison Van Uytvanck 6-1, 7-6 (7/5).

Vee for #AO2023 💙 🙌



This will mark @Venuseswilliams’ 22nd trip to Melbourne Park, 25 years after making her AO debut in 1998.#AusOpen pic.twitter.com/hAzPdKbwRt — #AusOpen (@AustralianOpen) December 19, 2022

Venus Williams a atteint deux fois la finale de l’Open d’Australie, en 2003 et 2017. Et lors de sa dernière apparition dans cette compétition, début 2021, elle avait été sortie au deuxième tour.

”Je suis très heureuse de retourner à Melbourne pour participer à l’Open d’Australie en janvier”, a déclaré Venus Williams, qui possède un record de victoires-défaites en carrière de 54-21 dans ce tournoi. “Je suis en compétition dans le pays depuis plus de 20 ans maintenant, et la communauté australienne m’a toujours soutenu. Ce sera un honneur de jouer à nouveau pour les fans et j’ai hâte d’y créer de nouveaux souvenirs cette année.”

La quadragénaire est désormais classée 1 007e mondiale.