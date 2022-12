17 stars dont Djokovic et Swiatek à Dubaï : découvrez la World Tennis League

Concrètement, joueurs et joueuses sont répartis dans quatre équipes mixtes. Chacune d'entre elles, jusqu'au vendredi 23 décembre, sera opposée aux autres lors de deux matchs de simple et un match de double mixte. Ce samedi 24, jour de la finale, les deux premières équipes au classement se disputeront la victoire lors de deux rencontres de simple.

Qui pourrons-nous découvrir lors de cet événement, retransmis en direct sur RTLplay ? Parmi les noms les plus ronflants, on notera le Canadien Félix Auger-Aliassime et l'Australien Nick Kyrgios, qui s'affrontent ce lundi à 15h. Mais également le Serbe Novak Djokovic opposé, lui, ce mardi à Alexander Zverev. Tout pile un mois après sa victoire lors du Masters de fin de saison à Turin. L'Autrichien Dominic Thiem sera lui aussi de la partie.

Côté féminin, la Polonaise et numéro un mondiale Iga Swiatek effectuera sa rentrée ce lundi face à la Française Caroline Garcia. Le tournoi peut également compter sur les participations de la Biélorusse Aryna Sabalenka et de l'Espagnole Paula Badosa pour ne citer qu'elles.

Les rencontres se disputeront dans la Coca-Cola Arena, d’une capacité de 17 000 places. Avec une particularité : chaque journée se clôturera à 22h par un concert d'un artiste mondialement connu (Tiesto, Wizkid, Ne-Yo, Deadmau5, Mohamed Ramadan et Armin van Buuren).

La composition des équipes