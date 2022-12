Un coup de pouce pour Bailly et Costoulas

Désormais, grâce au nouveau programme, chaque joueur classé dans le top 20 mondial du ranking juniors en fin de saison se verra attribuer huit places nommées "accélérateur" pour des tournois Challenger 50 et 75 de la saison suivante. Les garçons du top 10 pourront entrer directement dans le tableau final des épreuves et ceux classés entre la onzième et la vingtième place entreront dans les qualifications. Tous ces juniors recevront aussi deux invitations pour des 15 000 ou 25 000 dollars organisés par l’ITF. Les joueurs du top 21 à 30 recevront, eux, huit tickets pour ces deux dernières catégories de tournois. Les juniors qui ne seraient pas placés en ordre utile pour cette aide, mais qui auraient joué une finale de Grand Chelem, bénéficieront de la même aide que les membres du top 10.

Bénéfique pour trois Belges

Le classement établi par l’ITF lundi dernier (12 décembre) détermine les premiers joueurs éligibles pour ce nouveau programme. Et deux Belges sont concernés puisque Gilles-Arnaud Bailly a terminé la saison 2022 à la 1re place mondiale alors qu’Alexander Blockx est 15e au ranking juniors.

Pour Andrea Gaudenzi, président de l’ATP, cette initiative sera bénéfique pour les joueurs : "Le tennis a toujours été un sport qui récompense le travail acharné, et nous devons créer un environnement qui permet aux jeunes joueurs d’atteindre leur plus haut potentiel. Il est de notre responsabilité de leur ouvrir la porte à différentes opportunités et de leur permettre de prospérer dans leur carrière. Le programme Accelerator crée une voie pour la prochaine génération de champions."

Du côté des filles, les joueuses classées dans le top 20 chez les juniors recevront, selon leur ranking, cinq opportunités d’accéder aux tableaux principaux d’événements féminins du niveau W15 au W100, soit les épreuves ITF qui se situent en dessous des tournois WTA. Notre compatriote Sofia Costoulas (17 ans/WTA 413) qui compte se consacrer uniquement à sa carrière pro pourra utiliser son classement (2e mondiale) chez les juniors pour décrocher ces invitations.

"Nous pouvons créer un avenir meilleur pour le tennis et faire en sorte que les générations futures aient la possibilité de progresser vers le sommet de notre sport", a conclu David Haggerty, président de l’ITF, lors de la présentation du programme.