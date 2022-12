Philippe Dehaes croit en Greet Minnen : “Elle a un potentiel énorme”

Philippe Dehaes accompagnera Greet Minnen en 2023. ©BELGA

Pour l’aider dans ses futurs objectifs et lancer son année 2023, la Belge a choisi de faire appel à un visage bien connu : Philippe Dehaes. “Ma collaboration avec Elise (NdlR : Mertens) s’est arrêtée en fin de saison et Greet a saisi l’opportunité. Elle était à la recherche d’un entraîneur et voulait savoir si j’étais partant. C’est une joueuse avec un potentiel énorme, j’y crois vraiment, explique l’intéressé. Mais ma première réponse a été de lui dire de se trouver quelqu’un qui avait la possibilité de travailler avec elle à temps plein, c’est pour moi indispensable à ce niveau. Et moi, j’ai d’autres projets qui me prennent pas mal de temps en Belgique (NdlR : il gère notamment plusieurs écoles de tennis en Brabant wallon via son projet "Your Tennis School"). Je lui ai quand même proposé un coup de main dans sa préparation en vue de la tournée australienne, en attendant qu’elle se trouve un coach.”

Deux semaines plus tard, le téléphone de Dehaes sonnait à nouveau. “Elle m’a expliqué qu’elle n’avait toujours trouvé personne. Là, je lui ai dit : 'On va arrêter de discuter, je viens à Wilrijk et on s’y met'. Après deux bonnes semaines d’entraînement et un bon début de tournoi à Angers, où elle a franchi les qualifications avant d’être éliminée par la Française Ponchet au deuxième tour, je me suis pris au jeu. De son côté, elle m’a dit vouloir continuer avec moi d’une manière ou d’une autre. Je vais donc prendre la responsabilité de son projet mais je travaillerai en binôme avec Laurence Courtois. C’est elle qui fera une grande partie des déplacements avec Greet.”

La Courtraisienne, ancienne joueuse professionnelle, sera donc du voyage en Australie, où Dehaes espère que leur protégée mettra sa saison sur de bons rails. “Même si elle devra passer par les qualifications, c’est un tournoi du Grand Chelem donc il faut le jouer ! Elle est tout à fait capable de se qualifier, elle en a le niveau. Si elle gagne un match ou deux, elle pourrait totalement se lancer. Elle pourrait aussi rester en Europe pour jouer sur le circuit secondaire mais l’impact sera beaucoup plus puissant si elle réalise quelque chose en Australie. Et on sait combien le côté psychologique est important dans le tennis”, détaille le Brabançon de 51 ans.

Au niveau des objectifs, la joueuse de 25 ans devra d’abord éviter les blessures. “L’objectif numéro un, c’est de rester en bonne santé. Elle a vécu plusieurs mois compliqués avec son dos, qui est évidemment très sollicité. Pour l’instant, touchons du bois, elle ne ressent plus rien. Ensuite, l’idée est de rapidement réintégrer le top 100 en termes de classement. C’est ambitieux mais pas utopique de penser se retrouver directement dans le tableau principal à Roland-Garros. Il faudra bien jouer, mais elle est en capable.”

Engagée en ce moment dans le tournoi WTA 125 de Limoges, Minnen sera opposée à la Russe Anne Blinkova (WTA 80) en huitièmes de finale. La rencontre aura lieu mercredi.