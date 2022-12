Goffin: « Je dois élever mon niveau moyen »

"Si je devais résumer ma saison, je dirais qu’elle a été inconstante. Je termine aux environs de la cinquantième place mondiale, ce n’est donc pas la meilleure de mes années, c’est certain. Il y a quand même eu du positif, des bonnes choses. Je pense au titre (NDLR : le sixième de sa carrière) sur terre battue à Marrakech, des bons passages avec de très bons matchs, la victoire sur le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz (NDLR : à Astana en octobre) et évidemment mon quart de finale à Wimbledon. Une performance qui mathématiquement ne compte pas, il ne faut pas l’oublier. Avec les points du tournoi anglais, mon classement serait meilleur. Je veux retenir le positif."

Sans occulter le goût de trop peu bien présent chez un joueur qui possède toutes les armes pour présenter un meilleur bulletin. Mais pour briller, notre compatriote doit se sentir bien dans son corps mais aussi et surtout dans sa tête. Ce qui n’est pas toujours le cas.

"C’est vrai que je n’ai pas l’habitude de réaliser des saisons autant en dents de scie. Avec d’un côté des éliminations lors des premiers tours et de l’autre de bonnes performances. J’ai proposé un niveau de jeu variable. Je dois travailler pour élever mon niveau moyen. Avec mon entraîneur, Germain Gigounon, on a compté une dizaine de rencontres que j’avais entre mes mains. Mais par manque de confiance ou à cause de la panique et du stress à certains moments, ces parties m’échappent complètement. Si on compte Wimbledon et une dizaine de matchs qui m’échappent, c’est une autre saison avec probablement une plus grande confiance."

« Je me sens bien pour le moment »

Les chiffres de la saison 2022 avec 27 victoires pour 26 défaites reflètent parfaitement le manque de constance de David Goffin qui s’est incliné à huit reprises après avoir remporté le premier set de ses matchs mais qui est aussi parvenu à remporter neuf parties où il laissa filer la première manche. S’il fallait trouver un mot pour évoquer le Liégeois, on dirait surprenant. Le natif de Rocourt est tout simplement capable du pire comme du meilleur. Et pour 2023, ce dernier espère présenter le plus beau de ses visages. C’est dans cette optique qu’il a entamé sa préparation foncière.

"Je vais m’accrocher et il n’y a pas de pépin physique actuellement. Après les vacances, j’ai commencé mon travail de présaison. Je me sens bien pour le moment avec une bonne préparation. Mon premier tournoi officiel sera l’United Cup (NDLR : compétition mixte par équipes du 29 décembre au 8 janvier où la Belgique défiera la Grèce et la Bulgarie dans son groupe). Cela va être sympa de participer à cette compétition avec Elise, Zizou, Alison et toute l’équipe. Avant cela, je vais préparer la tournée australienne entre la Belgique et Monaco. On va bien travailler physiquement en incorporant petit à petit de plus en plus de tennis."

David Goffin reprendra déjà la raquette lundi prochain en participant à l’Open de Caen, un tournoi amical sur invitations. En quart de finale de l’épreuve, le Liégeois sera opposé au Français Adrian Mannarino (ATP 46). L’an dernier, notre compatriote, qui venait de reprendre après plusieurs semaines sur la touche à cause d’une blessure, s’était incliné contre le joueur local et Youtubeur, Jules Marie (ATP 495).