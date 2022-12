Plus tôt dans la journée, Magali Kempen (N.3), 25 ans et 224e mondiale, s'était qualifiée en écartant une autre jeune joueuse, la Française de 17 ans, Jenny Lim (WTA 982) en deux sets : 6-2, 6-1 et 62 minutes de jeu.

La progression de Magali Kempen au classement mondial lui assure de pouvoir disputer les qualifications pour l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison (du 16 au 29 janvier).

Si Alison Van Uyvtanck (N.3), 55e mondiale, affrontera une qualifiée en entrée, Yanina Wickmayer (WTA 322) a hérité de la Tchèque Marketa Vondrousova, 23 ans, 97e joueuse du monde, au premier tour lundi.

Alison Van Uytvanck, pour son retour à la compétition, a été éliminée en quarts de finale vendredi au WTA 125 d'Andorre et enchaînera ensuite, après Angers, avec l'Open de Limoges, encore un tournoi WTA 125, que la joueuse de Grimbergen avait remporté l'an dernier.