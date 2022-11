Zverev à la Diriyah Cup six mois après sa blessure : “Je pensais que j’allais pouvoir rejouer avant”

L’Allemand n’a plus joué en compétition depuis le 3 juin dernier et une grave blessure encourue à la cheville lors de sa demi-finale à Roland-Garros. Il avait été contraint à l’abandon, alors qu’il était mené d’un set par Rafael Nadal et que les deux hommes devaient disputer le tie-break de la deuxième manche sur le court Philippe-Chatrier.

Rétabli, le joueur de 25 ans n’attend plus qu’une chose désormais : retrouver les courts et se frotter au gratin du tennis mondial. “J’ai juste hâte d’être de retour sur le court, d’être de retour sur un terrain en compétition parce que ça fait très longtemps pour moi et, vous savez, certains des meilleurs joueurs du monde seront là. Ce sera donc un tournoi de haut niveau, a détaillé l’intéressé lors d’une interview de quelques minutes accordée aux organisateurs de la Diriyah Cup. Je pense que tout le monde sera prêt parce qu’ils viennent de disputer la Coupe Davis ou les ATP Finals donc ils proposeront un bon tennis et j’espère que je pourrai les suivre.”

Alexander Zverev s'était déchiré plusieurs ligaments de la cheville droite lors du dernier Roland-Garros.

Et Zverev, avec un petit sourire, d’évoquer ses adversaires mais néanmoins potes du circuit. “Pour être honnête, ces gars-là m’ont aussi manqué. Même si nous sommes des concurrents, j’ai aussi de bons amis. Cela m’a manqué de ne plus les voir en tournée. Je pense à Dominic Thiem, que je n’ai plus côtoyé depuis presque deux ans. Car il s’est blessé en 2021 et j’ai été blessé en 2022.”

Retombé à la douzième place mondiale, le natif d’Hambourg a l’intention d’utiliser la Diriyah Cup pour se relancer et être prêt pour débuter la saison en janvier prochain, du côté de l’Australie. “J’ai hâte d’être de retour sur la route et de disputer des matchs. Car vous pouvez vous sentir bien, être en bonne forme physique voire peut-être dans la meilleure forme de votre vie, si vous n’avez pas joué de matchs depuis sept mois, votre condition physique sera différente, le stress mental que vous ressentez en jouant également.”

"Je suis prêt pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de grand."

Zverev ne le cache pas : il espérait être de retour plus tôt. “Après ma blessure, je savais qu’avec ces ligaments déchirés, j’allais avoir besoin d’une intervention chirurgicale et de temps pour guérir. Mais on ne s’attend pas à toutes ces choses qui arrivent. Je pensais que j’allais pouvoir rejouer plus tôt. Mais je dois accepter que ce sont des choses qui peuvent se produire. Ce n’était pas un accident stupide. Je disputais les demi-finales de l’Open de France, j’essayais d’atteindre l’objectif d’une vie, cela ne m’est pas arrivé en faisant du snowboard, du ski ou quelque chose comme ça….”

L’ancien numéro 2 mondial se dit prêt à rebondir. “J’ai réalisé à quoi ressemblait une vie sans tennis. Vous n’y pensez pas quand vous voyagez onze mois par an, vous êtes juste dans une sorte de tunnel et vous continuez à répéter les mêmes choses encore et encore. Jouer dans les plus grands stades du monde, voyager dans les plus grandes villes, cela m’a manqué. Et je pense que je suis prêt pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de grand”, a-t-il conclu au micro de la Diriyah Cup.

Outre Alexander Zverev, l’événement pourra compter sur les participations de Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz, Cameron Norrie, Nick Kyrgios, Dominic Thiem et Stan Wawrinka. Trois autres noms doivent encore être dévoilés.