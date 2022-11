L’année commence de bien triste manière, avec la saga Djokovic en Australie et le Serbe, non vacciné, ne peut finalement pas disputer le premier Grand Chelem de la saison et se fait même expulser du pays.

Déjà vainqueur à l’entrée du mois de janvier à l’ATP 250 de Melbourne, Rafael Nadal s’est surtout imposé lors de l’Open d’Australie, s’offrant le record de 21 sacres en Grand Chelem au terme d’une intense bataille en 5 sets contre le Russe Daniil Medvedev et alors qu’il était mené deux sets à zéro face au Russe.

" Pour être honnête, il y a un mois et demi, je ne savais pas si j’allais être capable de revenir sur le circuit et maintenant je partage ce trophée avec vous. Vous ne savez pas à quel point je me suis battu pour être ici ", a confié Nadal après son historique sacre." Merci à tous pour le soutien. "

Février : Nadal enchaîne 15 victoires de suite, Alcaraz ouvre son compteur

La série de victoires de Nadal se poursuit en février avec un sacre à Acapulco, où il bat à nouveau Medvedev en demi-finales, avant de battre Norrie en finale.

Alcaraz s’impose également dans un "ATP 500", celui de Rio. Le jeune Espagnol l’emporte en finale contre Schwartzman.

Mars : Fritz frappe un grand coup, mettant fin à la série d’invincibilité de Nadal

Taylor Fritz signe une victoire de prestige à Indian Wells, le plus beau titre de sa carrière.

Fritz met fin au passage à la série d’invincibilité de Nadal, qui était invaincu lors de ses 20 précédents matches, et devient le premier Américain à triompher dans le désert californien depuis Andre Agassi en 2001.

Avril : à 18 ans, Alcaraz s’offre son premier Masters 1000 ; Goffin s’impose à Marrakech

Carlos Alcaraz, a remporté le Masters 1000 de Miami, en prenant le meilleur en finale sur le Norvégien Casper Ruud, 8e mondial, en deux sets 7-5, 6-4. Et la pépite espagnole a doublé la mise sur ses terres, à Barcelone (ATP 500).

Au niveau belge, David Goffin s’est offert le sacre à Marrakech, un ATP 250. Le sixième titre de sa carrière.

Mai : Alcaraz prend un nouveau Masters 1000 et Djoko refait parler de lui… sur le court cette fois

Alcaraz, déjà dans le Top 10 mondial, ajoute déjà un deuxième Masters 1000 à son tableau de chasse en triomphant à Madrid, face à Zverev, après avoir battu Djokovic en demi-finales au terme d’une grosse bataille.

Vainqueur du Masters 1000 de Rome face à Tsitsipas en finale, Djoko ouvre enfin son compteur de victoires, à une semaine du début de Roland-Garros.

Rune, le jeune Danois, profite parfaitement de l’invitation des organisateurs en allant au bout du tournoi de Munich, remportant au passage le premier titre de sa carrière sur le grand circuit.

Juin : Nadal XIV, vilaine chute de Zverev

Déjà vainqueur du premier Grand Chelem de la saison en Australie, Rafael Nadal triomphe à nouveau à Roland-Garros, ne laissant que six petits jeux au pauvre Casper Ruud en finale et après avoir notamment battu Zverev en demi-finales - l’Allemand avait été contraint à l’abandon après une vilaine chute -, et Djoko en plus de 4h en quarts.

C’est la 22e victoire en Grand Chelem de Nadal, lui qui avait donc déjà établi un nouveau record en la matière en s’offrant une 21e couronne en Australie.

Alcaraz était tombé en quarts, face à Zverev.

On retiendra également de ce mois de juin la surprise Tim van Rijthoven, 205e mondial mais vainqueur de l’un des premiers tournois de la saison sur gazon (‘s-Hertogenbosch) après avoir balayé la première tête de série Medvedev en finale 6-4 6-1, ainsi que les têtes de série 3 (Fritz) et 2 (Auger-Aliassime) plus tôt dans le tournoi.

Juillet : Djokovic garde la main verte et Goffin finit tout près d’une première demi-finale en Grand Chelem

On retiendra essentiellement en juillet le sacre de Djokovic à Wimbledon, face à Kyrgios en finale, en quatre sets. Alors que Rafael Nadal, blessé aux abdos, avait dû jeter l’éponge sur forfait en demi-finales.

Triple tenant du titre, le Serbe s’offre une 21e couronne en Grand Chelem, revenant à seulement une longueur du record de Nadal.

On soulignera également la (très) belle performance de David Goffin à Wimbledon, où il a atteint les quarts de finale, seulement battu en cinq sets par Cameron Norrie (ATP 12 à ce moment-là). Et dire que le Liégeois n’avait pas été loin de faire une croix sur ce 3e Grand Chelem de la saison...

Août : Coric crée la surprise et remporte son premier Masters 1000

À 31 ans, Pablo Carreno Busta (ATP 23 à ce moment-là), vainqueur en finale contre Hubert Hurkacz (ATP 10), s’offre son premier titre en Masters 1000 à Montréal à l’occasion de sa première finale dans un tournoi de cette envergure. Hurkacz, lui, n’avait perdu aucune de ses cinq finales disputées sur le circuit jusque-là...

Si l’on ne devait retenir qu’un seul nom de ce mois d’août, ce serait assurément celui de Borna Coric. Le Croate, opéré à l’épaule l’an dernier, a remporté à la surprise générale le Masters 1000 de Cincinnati, alors qu’il avait entamé le tournoi à la... 152e place mondiale.

Septembre : le roi Federer annonce sa retraite, l’émotion à son paroxysme ; Alcaraz remporte son 1er Grand Chelem et devient le plus jeune numéro 1 mondial

Celui que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur de tous les temps raccroche la raquette. Roger Federer, l’homme aux vingt titres du Grand Chelem, annonce le 15 septembre qu’il mettra un terme à sa carrière à l’issue de la Laver Cup, qu’il disputera du 23 au 25 septembre prochain à Londres.

L’émotion est à son paroxysme à l’issue de son dernier match.

Le dernier Grand Chelem de la saison à l’US Open voit le phénomène Carlos Alcaraz triompher.

À 19 ans, l’Espagnol remporte son premier Majeur après s’être imposé contre Casper Ruud en finale, en quatre sets, et il devient le plus jeune numéro 1 mondial.

Chez les juniors, le jeune Belge, Gilles-Arnaud Bailly, atteint, après Roland-Garros, une nouvelle fois la finale d’un Grand Chelem.

Octobre : triplé de FAA ; Goffin s’offre Alcaraz

On retiendra de cet avant-dernier mois de compétition le festival de Felix Auger-Aliassime, qui s’impose dans trois tournois de suite, notamment à l’ATP 250 d’ Anvers, ainsi qu’à Florence et Bâle.

À Astana, David Goffin sort le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz au premier tour.

Ruben Bemelmans, qui avait mis un terme à sa carrière en juin, quitte le circuit sur une défaite en double à Anvers.

Novembre : le mot de la fin pour Djokovic, bien que surpris au Masters de Paris

S’il s’incline en finale du Masters 1000 de Paris face au surprenant et jeune Danois Holger Rune, Novak Djokovic finit la saison sur un récital au Masters, réunissant les 8 meilleurs joueurs de la saison à Turin. Le Serbe en sort invaincu, claquant en finale un dernier ace, synonyme de sixième titre - il égale le record de Federer - dans ce "tournoi des Maîtres", face au valeureux Casper Ruud, dont on n’oubliera pas qu’il aura disputé trois des cinq finales les plus importantes de la saison, lui qui avait déjà atteint le dernier stade de la compétition à Roland-Garros et l’US Open.