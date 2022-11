Classement ATP: Carlos Alcaraz N.1 mondial en fin d’année, Goffin 53e

Alcaraz est devenu N.1 mondial le 12 septembre dernier, après sa victoire à l’US Open. Le prodige espagnol n’a pas lâché son trône depuis et devient le plus jeune joueur de l’histoire à boucler l’année en tant que N.1 mondial. Il aura 19 ans et 214 jours le 5 décembre au moment où sera publié le classement comprenant les derniers tournois Challenger de l’année, effaçant des tablettes l’Australien Lleyton Hewitt, qui avait 20 ans 10 mois et 7 jours quand il a terminé premier au terme de l’année 2001.