Tennis : Boris Becker, le prof de philosophie, libéré pour les fêtes ?

Interrogé par The Sun et le Bild, un ancien détenu a évoqué, dans les deux tabloïds, la vie de l’ancien joueur. Ce dernier, après des premières semaines compliquées où il se plaignait de claustrophobie et des conditions sanitaires, semble avoir trouvé ses marques : "Il se rend régulièrement à la salle de fitness et a perdu plusieurs kilos. Il partage aussi avec d’autres prisonniers ses expériences de vie de sportif de haut niveau."

Selon cette même source, le vainqueur de six titres en Grand Chelem assure dans sa prison un cours sur la philosophie grecque antique. Pour une douzaine de détenus, l’Allemand évoque une pensée qui encourage ses adeptes à vivre vertueusement pour aider à endurer les malheurs de la vie. "Boris Becker est populaire au sein de la prison et il y avait une blague qui circulait sur le fait que dans un an ou deux il parlera de stoïcisme sur I’m a Celebrity."

Dans ce programme de télé-réalité, des célébrités sont livrées à elles-mêmes dans un endroit hostile. Afin de gagner de la nourriture, les stars doivent participer à des défis qui les mettent à l’épreuve physiquement et mentalement. Mais en attendant d’y découvrir, peut-être un jour, Boris Becker, ce dernier vit avec l’espoir de pouvoir passer les fêtes de fin d’année avec ses proches. L’Allemand aurait été inscrit à un programme de libération anticipée et d’expulsion du pays. En vertu de la loi britannique, les prisonniers étrangers peuvent être libérés lorsqu’ils ont purgé au moins la moitié de leur peine. Pour Becker, ce serait le 29 juillet 2023. Mais le nouveau programme est prévu pour soulager la pression sur les prisons britanniques surpeuplées. En conséquence, tout détenu étranger peut être libéré de prison et expulsé jusqu’à douze mois avant la première date de libération initiale. Ce qui veut dire que Boris Becker pourrait passer Noël chez lui grâce à ce programme et une libération conditionnelle en Allemagne.