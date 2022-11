Van Herck optimiste avant d’affronter l’Australie: “On est tout à fait capables de gagner 3-0”

Si, par contre, le marquoir affiche 2-1, il faudra sortir la calculette... Le nombre de matchs gagnés étant le même pour chaque nation (chacune ayant remporté et perdu une confrontation 2-1), c'est le critère du pourcentage de sets gagnés qui prévaudra. À ce petit jeu-là, on se rend compte que la Slovaquie est en fait déjà éliminée. Elle compte six sets remportés sur ses deux confrontations. Mais notre équipe en ayant remporté trois ce mercredi, elle en aura quoi qu’il arrive quatre de plus si elle s’impose face à l’Australie. À 2-1, c'est donc l’Australie et la Belgique qu’il faudra départager. Et si leur nombre de sets gagnés est identique, c’est le nombre de jeux remportés qui entrera en ligne de compte.

Capitaine de l’équipe nationale, Johan Van Herck se montrait, comme à son habitude, optimiste : "Demain, c’est un autre jour, avec d’autres matchs et d’autres adversaires. On a fini comme on l’espérait, avec une bonne prestation après une journée frustrante. Mais c’est comme ça, il faut regarder vers l’avant. On va évaluer tout le monde, prendre les paramètres physiques et voir comment chacun se sent afin de prendre une décision sur qui jouera ce jeudi. Ce sont trois matchs que nous pouvons gagner, je crois que l’on a tout dans l’équipe pour y arriver." Et surtout une leader, Elise Mertens, qui est prête à en découdre malgré trois vols et six fuseaux horaires dans les jambes. "C’était un long voyage mais je me sens bien et je n’ai pas de blessures. J’ai bu beaucoup de café, ça c’est sûr (rires), mais ce sont les derniers jours de l’année donc on doit tout donner. On a encore des opportunités !", a lancé la joueuse qui disputera, sans trop de doutes, un simple et un double ce jeudi face à Ajla Tomljanovic (WTA 33) et sa bande.

En cas de défaite belge, c’est évidemment l’Australie qui obtiendra son ticket pour les demi-finales.