Billie Jean King Cup : Bonaventure menée un set à zéro (2-6) face à Kuzmova

C’est à Ysaline Bonaventure que revient la charge d’ouvrir les hostilités. La Stavelotaine (WTA 96), qui a effectué son entrée dans le Top 100 mondial la semaine dernière, est opposée à Viktoria Kuzmova (WTA 146). La Slovaque, malgré son classement, est une adversaire coriace. En équipe nationale, elle a remporté sept des neuf matchs de simple qu’elle a disputés.

Elle le prouve d'ailleurs sur le terrain de l'Emirates Arena de Glasgow où elle a remporté le premier set assez aisément sur le score de 6-2 en 25 minutes. La Slovaque sert bien et met dans les difficultés la joueuse belge, qui commet beaucoup trop de fautes directes.

Après ce premier duel, c’est Maryna Zanevska (WTA 81) qui défiera Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100).

Elise Mertens, tout juste rentrée des États-Unis, et Kirsten Flipkens disputeront le double face à la paire composée par Viktoria Kuzmova et Tereza Mihalikova. Reste à voir, dans le cas où la Belgique mènerait 2-0, si Elise Mertens jouera bel et bien, elle qui doit digérer un voyage de quatorze heures et un décalage horaire de six heures après son titre en double au Masters de fin de saison.