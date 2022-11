Billie Jean King Cup : la Belgique défie la Slovaquie dès 11 heures, Elise Mertens annoncée pour disputer le double

Johan Van Herck, capitaine de l’équipe nationale, a tranché. Ysaline Bonaventure (WTA 96) disputera le premier match de simple, Maryna Zanevska (WTA 81) le second. Elise Mertens (WTA 5 en double) et Kirsten Flipkens (WTA 30 en double), elles, auront pour mission d’emmener le double. Il est cependant possible, comme le prévoit le règlement, de modifier la composition du duo au terme des deux rencontres de simple.

Elise Mertens, qui devait rentrer des États-Unis (où elle a remporté le Masters en double) ce mardi soir vers 21 h 30 n’est finalement arrivée qu’à 23 h 30. Un long voyage d’environ quatorze heures et un décalage horaire de six heures qu’il va lui falloir digérer…

"On va voir dans quel état va arriver Elise mardi soir, expliquait Johan Van Herck lundi. J’ai confiance en son staff et Elise est une fille très professionnelle. On verra si elle sera prête à jouer et on trouvera de toute façon une solution. Son absence dans la préparation n’est pas un désavantage pour le groupe. Les filles présentes travaillent bien et elles ont toutes un même objectif : être au top pour jouer mercredi ou jeudi, en simple ou en double."