Mertens, après son titre au Masters féminin: « Très fière de notre come-back dans le super tie-break »

"J’ai peine à croire que nous avons gagné. C’était 7-2 pour elles dans le super tie-break? Je ne me rappelle même pas des points", a-t-elle souri. "Nous sommes très bien entrées dans la partie. Elles n’avaient pas voix au chapitre dans le premier set. Ensuite, elles ont commencé à se ressaisir, elles servaient beaucoup mieux dès le début du deuxième. On sentait que le match était en train de tourner (NdlR: Mertens et Kudermetova ont mené 4-3 avec break avant de perdre le set 6-4). Je suis très fière de notre retour dans le super tie-break. C’est la preuve qu’il faut toujours y croire."

Toutes les pièces du puzzle se sont imbriquées.

C’est une belle revanche pour Mertens au Masters. L’an dernier, elle s’était inclinée en finale, avec la Taiwanaise Hsieh Su-Wei contre ce même duo Krejcikova-Siniakova, victorieuses de l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US Open cette saison.

"C’était serré l’an dernier", a-t-elle poursuivi. "Mais je pense que nous avons été très régulières dans ce tournoi. Toutes les pièces du puzzle se sont imbriquées. Il y a des semaines où tout roule et d’autres pas. Et nous avons saisi nos occasions. Ce titre fait certainement partie de mon Top 5, à côté de mes trois victoires en Grand Chelem. Les huit meilleures paires étaient présentes ici. Il n’y a pas plus haut", a conclu celle qui a entretemps quitté le Texas pour Glasgow afin de disputer la phase finale de la BJK Cup avec la Belgique.