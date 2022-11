Justine Henin : « Il n’y aucune recette miracle pour cr éer un champion »

Les jeunes espoirs du tennis font souvent face au double défi de l’accès et du coût de la formation dans leur parcours vers le plus haut niveau. Pour permettre à certains de mettre toutes les chances de leur côté, et peut-être un jour réaliser leur rêve, BNP Paribas Fortis a décidé de les soutenir en lançant un nouveau programme en partenariat avec Justine Henin : le BNP Paribas Fortis Young Talent Team with Justine Henin Academy. Après la France, les États-Unis, l’Italie et la Pologne, ce programme est maintenant déployé en Belgique au travers du club de l’ancienne numéro un mondiale qui va accueillir huit jeunes joueurs – garçons et filles âgés de 12 à 18 ans – sélectionnés et formés sous la supervision directe de Justine Henin et de Carlos Rodriguez.

"C’est un projet qui me parle beaucoup car il rejoint quelque chose qui m’anime depuis longtemps, a expliqué Henin. Cela fait 15 ans que je m’occupe de la formation des jeunes avec l’académie. Notre but avec Carlos a toujours été d’offrir un accompagnement de qualité. J’accorde une grande valeur à la fidélité et au travail sur la longueur. On traverse une période où de nombreux joueurs veulent décrocher des résultats rapidement. Et si ce n’est pas le cas, ils changent de staff. Pour réussir, à mes yeux, il faut s’investir dans le temps."

Voici dans les faits, avec les explications de la Namuroise, comment va fonctionner ce coup de pouce donné aux jeunes talents.

Le programme

"On veut apporter un soutien à des joueurs qui en ont besoin et qui sont méritants. On veut assurer une sélection qui soit juste mais aussi réalisée d’une manière très professionnelle. Et on veut offrir un environnement bienveillant."

Les critères de sélection

"Le classement du joueur mais aussi son potentiel futur seront pris en ligne de compte. Il faut imaginer et se projeter par rapport à l’évolution possible d’un joueur. On va aussi regarder l’attitude du jeune sur et en dehors des courts. On veut voir des attitudes irréprochables. Le talent, qu’on définit souvent par le fait de posséder une bonne main, ne peut pas représenter le seul critère. On tiendra aussi compte des résultats scolaires. Je ne suis certainement pas le meilleur exemple car j’ai arrêté l’école à 16 ans. Ne pas avoir passé mon jury central demeure un regret dans ma vie. Il faut que le jeune découvre un équilibre entre le tennis et ses études, on ne sait jamais ce qui peut arriver. La situation financière des parents sera aussi un critère car cela coûte de plus en plus cher d’offrir un encadrement performant à des joueurs. Enfin, j’accorde une grande importance aux entretiens que nous pourrons avoir avec les joueurs et les parents pour comprendre le projet de l’athlète. Le moteur du projet, ce sera toujours le joueur. Comprendre la motivation du jeune est primordial."

Les engagements des joueurs

"Les joueurs devront signer une charte éthique avec un respect du programme antidopage par exemple, mais aussi un engagement à suivre des formations. Un joueur doit apprendre à gérer des choses qui gravitent autour du tennis. La relation avec la presse par exemple."

L’apport de l’Académie

"Je suis à l’académie chaque jour et j’endosse un rôle de mentor et une source d’inspiration. Je suis là pour apporter des conseils sur et en dehors du terrain. Je ne suis pas là pour mettre mon expérience en avant mais bien pour aider les jeunes. Le directeur sportif du projet, ce sera Carlos Rodriguez. C’est lui le chef. C’est lui qui va piloter les choses au quotidien en étant, comme c’est le cas actuellement, huit heures par jour sur les courts. Après tant d’années dans le monde du tennis, sa passion est intacte. Il définira, avec son équipe, les objectifs et le travail à réaliser par les joueurs. Ce qu’on peut apporter, c’est une approche simple en restant créatif avec une individualisation du travail. Notre discours doit rester audible pour le joueur. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Il n’y a pas de recette miracle. On ne veut pas faire du volume, le joueur doit se sentir dans une structure familiale. Ce qui lui permettra de se développer au niveau du tennis mais aussi au niveau humain. Enfin, on peut aussi apporter notre expertise."

Quels joueurs ?

"Le processus de recrutement est encore en cours et il reste trois places à prendre pour atteindre le chiffre de huit. Actuellement ont été repris pour le programme : Louis-Lou Langenaken (Bel/16 ans), Laure Valentine Pop (Fra/13 ans), Moïse Kouamé (Fra/13 ans), Romy Debaene (Bel/14 ans) et Cecilie Agerbek Fridthjof (Dan/15 ans). Si on veut bien faire les choses et offrir un encadrement de qualité, travailler avec huit joueurs, c’est déjà pas mal, c’est un beau challenge. On veut créer parmi eux une saine émulation mais aussi la fierté d’appartenir à ce groupe."

Relation avec les autres structures ?

"Dans un petit pays, si on n’est pas capable de réfléchir ensemble, ce serait dommage. Mais on se rend bien compte que ce n’est pas facile. Je défends le tennis et l’intérêt des jeunes. Si je pense qu’un joueur serait mieux encadré ailleurs, je ne vais pas le retenir. Il faudrait créer des passerelles entre les différentes structures mais il faut avouer que sur le terrain, ce défi n’a pas encore été totalement relevé. Le travail réalisé dans les clubs est important pour amener plus tard des joueurs dans les fédérations. Et dans cette optique, la formation des cadres est un grand défi."

Dans un passé pas si lointain, des joueuses pros comme Clara Tauson et Elina Svitolina ont pu profiter de l’encadrement de la Justine Henin Academy pour se développer et finalement percer. Dans quelques années, du côté de Limelette, on espère voir éclore des futures stars qui auront profité du programme mis en place en collaboration avec BNP Paribas Fortis.