Classement ATP : Rune rentre dans le top 10, Tsitsipas monte sur le podium, Goffin est 53e

Le Danois effectue à 19 ans son entrée dans le top 10, au 10e rang en gagnant huit places. Il n’occupait que le 103e rang le 1er janvier. Demi-finaliste à Bercy, Stefanos Tsitsipas remonte sur le podium à la 3e place. Il suit les Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal qui ont conservé les première et deuxième positions. Son gain de deux places permet au Grec d’égaler son meilleur classement obtenu en août 2021 et qu’il avait quitté en septembre de la même année.