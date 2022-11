Tennis: le Danois Holger Rune bat Novak Djokovic et remporte le Masters 1000 de Paris

Dans la première manche, Djokovic a signé dans le quatrième jeu le premier break de cette finale. Ensuite, les deux joueurs ont assuré des jeux de services puissants. Rune a pris les risques pour contre-breaker, mais "Nole" na laissé aucun espace au Danois. Le sextuple vainqueur du tournoi parisien s’est emparé du premier set avec deux jeux blancs de services.

À l’entame de la deuxième manche, le Serbe a directement imposé son tempo en menant 0-40 sur le jeu de service de Rune. Mais celui-ci est parvenu, malgré son comportement parfois trop expressif, à garder son sang-froid. Rune a finalement remporté ce premier jeu après un long combat. Dans le deuxième jeu, il a maintenu un jeu très offensif et il est parvenu à breaker le Serbe. Dans les jeux qui suivent, Djokovic a inversé la tendance et il a, à son tour, mis en difficulté Rune sur son service. Le Danois n’a cependant pas faibli et a remporté cette deuxième manche grâce à une meilleure concentration.

Dans les trois premiers jeux de la manche décisive, les deux joueurs ont tous les deux confirmé facilement leurs mises en jeu. C’est finalement Djokovic qui s’est imposé sur un très mauvais jeu de service de la part de Rune. Mais le joueur de 19 ans n’a pas baissé les bras et il est parvenu à débreaker grâce à des retours très puissants. La tension est à son comble dans cette fin de match. Et c’est finalement la jeunesse qui a pris le dessus sur l’expérience grâce au break de Rune dans l’avant-dernier jeu. Rune a ensuite confirmé son avance dans le dernier jeu malgré les nombreuses balles de tie-break de Djokovic.

Le Danois compte désormais trois titres en carrière après ceux remportés cette année à Munich (ATP 250) et Stockholm (ATP 250) et a joué deux autres finales en 2022, perdues à Sofia (ATP 250) et Bâle (ATP 500). Il disputait sa quatrième finale consécutive sur le circuit ATP et a gagné 19 de ses 21 derniers matchs. Il n’occupait que la 103e place mondiale au début de l’année.

Djokovic reste bloqué à quatre titres en 2022 après le Masters 1000 de Rome, Wimbledon, Tel Aviv et Astana et à 90 titres en 129 finales.