Tennis: Docteur David et Mister Goffin

Ce qu’on a aimé

Une bonne santé

Après une saison 2021 achevée anticipativement à cause d’une blessure au genou, David Goffin a pu se concentrer sur sa préparation et ses prestations. Ce qui lui a permis de disputer 28 tournois ainsi que 4 rencontres de Coupe Davis. À bientôt 32 ans, il était important pour notre compatriote de se rendre compte que son corps ne l’abandonnait pas malgré une petite alerte au psoas à Roland-Garros.

Un titre à Marrakech

De nombreux joueurs du Top 100 vont terminer la saison sans ajouter une ligne à leur palmarès. Ce ne sera pas le cas de David Goffin qui, en avril, a décroché l’ATP 250 de Marrakech. Les mauvaises langues diront sans battre un seul élément du Top 50. Peut-être, mais un titre, c’est un titre. Surtout dans le cas du Liégeois qui n’est pas un habitué des sacres puisqu’il ne compte que six trophées à son palmarès : deux en 2014 (Metz et Kitzbühel), deux en 2017 (Tokyo et Shenzhen), un en 2021 (Montpellier) et, enfin, Marrakech cette année.

Quelques belles perfs

Le natif de Rocourt, qui va terminer la saison à quelques encablures du Top 50, a sorti cette année quelques très belles performances. À Madrid, même s’il s’est incliné au final 9-11 au tie-break du 3e set, il a bousculé Rafael Nadal sur terre battue ! À Astana, début octobre, il a écarté le nouveau N.1 mondial, Carlos Alcaraz. Entre les deux, on l’a vu en très grande forme à Wimbledon où son parcours s’est arrêté en quarts.

Ce qu’on n’a pas aimé

Seize éliminations au premier match

Entre le premier tournoi de la saison, l’ATP 250 de Melbourne, et le dernier, les qualifications du Masters 1000 de Paris, David Goffin a été sorti à 16 reprises lors de son premier match. Une statistique bien trop élevée si on veut viser un retour dans le Top 30 mondial.

Ces occasions manquées

S’il existait un championnat du monde 2022 des occasions manquées, Goffin pourrait certainement s’y présenter. L’exemple le plus marquant et certainement celui qui doit laisser le plus de regrets au Liégeois, c’est son quart de finale à Wimbledon contre Cameron Norrie. Alors qu’il menait deux manches à une face au Britannique, David a eu de nombreuses occasions de tuer la rencontre dans le 4e set pour décrocher sa plus belle performance en Grand Chelem. Malheureusement, il a laissé passer cette chance.

Trop tendre sur dur

Alors qu’il n’avait quasiment plus aucun point à défendre après Wimbledon, Goffin est passé à côté de sa saison sur dur. Il n’a jamais vraiment trouvé la bonne formule pour briller sur la longueur. Les chiffres confirment d’ailleurs cette tendance. S’il termine la saison en positif sur l’ocre (12 victoires pour 5 défaites) et l’herbe (4 succès pour 2 revers), ce n’est pas vraiment le cas sur dur avec 11 victoires pour 20 défaites.

En conclusion

Ce qui est compliqué quand on juge David Goffin actuellement, c’est qu’on garde dans un coin de tête les images et les performances du Liégeois en 2017 quand, sur son petit nuage, il atteignait la 7e place mondiale et guidait la Belgique vers une deuxième finale de Coupe Davis. On attend peut-être trop d’un joueur qui a besoin que toutes les planètes soient bien alignées pour briller. Reste que se maintenir dans le Top 60, vu la concurrence, demeure une belle performance.