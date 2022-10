Ysaline Bonaventure intégrera le Top 100 mondial ce lundi : «Elle doit conserver la même rigueur et la même constance»

"Ce qui arrive à Ysaline est logique, expliquait ce vendredi en fin de journée Daniel Meyers, ancien président de la Fondation Hope & Spirit qui soutient la Stavelotaine depuis quatre ans. Je ne suis pas le seul à penser qu’Ysaline possède dans son jeu toutes les armes pour s’approcher du Top 50. Je suis vraiment content pour elle car Ysa a connu des périodes difficiles avec des entraîneurs qui sont partis mais aussi une blessure dans les vestiaires de Roland-Garros où elle a glissé sur un sol mouillé. Sa collaboration avec Hugo Guerriero qui entraînait pour la Fondation fonctionne bien. Ils ont trouvé le bon équilibre car Ysaline est une fille qui a besoin d’un peu d’air à côté des courts. Ce n’est pas une joueuse soumise qui accepte tout et n’importe quoi de la part de son coach."

Pour l’entraîneur brabançon, ce qui sera important pour la suite de la carrière de notre compatriote, c’est de conserver une constance présente depuis plusieurs mois.

"Pour entrer et rester dans le Top 100, il faut chaque semaine confirmer son niveau. Si tu présentes une feuille de route avec des hauts et des bas, tu n’y arriveras pas. Cette constance amène de la confiance et la confiance amène des résultats. J’espère qu’Ysaline va garder ce sérieux dans le travail dès l’entame de la prochaine saison. Cette rentrée dans le Top 100 ne peut pas représenter une finalité sinon elle en sortira rapidement. Avec son jeu particulier qui offre peu de rythme à ses adversaires, je suis persuadé qu’Ysaline peut encore briller dans les années à venir. C’est vraiment une fille difficile à jouer."

La garantie d’entrer dans le tableau final des tournois du Grand Chelem, si elle conserve son nouveau statut, va aussi retirer une certaine pression sur les épaules de Bonaventure.

"La pression financière, conclut Daniel Meyers qui se montre heureux de retrouver une fille portant le badge de la Fondation Hope & Spirit dans le Top 100. Disputer les Majeurs, cela met du beurre dans les épinards et cela retire un stress quand on regarde son compte en banque et qu’on se demande comment ne pas finir la saison en négatif."