WTA Tampico: Elise Mertens éliminée en quarts de finale

La N.1 belge Elise Mertens a été éliminée en quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125 de Tampico, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, jeudi au Mexique. Mertens, 30e mondiale et première tête de série du tournoi, s’est inclinée en deux sets 7-5, 6-2 la Polonaise Magda Linette (WTA 55/N.5). La rencontre a duré 2 heures et 11