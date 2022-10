Rafael Nadal plus motivé que jamais en vue du Masters de Paris: il s’entraîne déjà à Bercy!

En début de semaine, son entourage venait justement de confirmer sa présence dans cette compétition. L'idée est de monter en puissance en vue des ATP Finals (anciennement le Masters) qui se dérouleront à Turin du 13 au 20 novembre et où les huit meilleurs joueurs de la saison régulière se disputeront la victoire finale.

Voilà plus d'un mois que l'Espagnol, 36 ans, n'a plus été vu sur un terrain. C'était le 23 septembre lors de la Laver Cup où il avait disputé un match de double avec Roger Federer. En compétition, il faut même remonter à deux mois et son élimination en huitièmes de finale de l'US Open face à l'Américain Frances Tiafoe.

Pour rappel, le Serbe Novak Djokovic a également confirmé sa présence à Paris où le Masters 1000 se tiendra du 31 octobre au 6 novembre.