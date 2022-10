La Stavelotaine, N.4 belge et 105e mondiale, a émergé en quarts de finale aux dépens de la Française Chloé Paquet (WTA 113): 7-6 (7/3), 6-7 (8/10) et 6-4 au bout d’une rencontre qui a duré 2 heures et 29 minutes.

Bonaventure aurait pu conclure plus rapidement mais elle a laissé filer quatre balles de match, dont trois consécutives, dans le jeu décisif du 2e set avant de voir la Versaillaise égaliser à une manche partout à sa 2e balle de set.

Ce succès devrait permettre à la N.4 belge d’entrer à 28 ans pour la première fois de sa carrière dans le top 100 de la WTA. Elle n’était que 228e au terme de la saison 2021 et avait atteint son meilleur classement lundi dernier avec une 105e place.

La gauchère tentera encore de progresser à l’occasion de son quart de finale qui l’opposera à la Britannique Katie Boulter (WTA 135) ou à la Française Océane Dodin (WTA 95/N.7).

Paquet, la N.5 française, 28 ans, restait sur deux victoires en trois rencontres contre Bonaventure.

Bonaventure, associée à la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove, jouera encore ce jeudi son quart de finale du double face aux Britanniques Freya Christie et Ali Collins, classées tête de série N.4.