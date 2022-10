ATP Vienne : Sander Gillé et Joran Vliegen en demi-finales après avoir sauvé une balle de match

Demi-finalistes à l’ATP 500 de Tokyo au début du mois, le tandem limbourgeois avait été sorti au premier tour à l’European Open d’Anvers la semaine dernière.

Gillé et Vliegen, respectivement 31 et 29 ans, comptent cinq titres ATP acquis ensemble. Ils affronteront le Polonais Hubert Hurkacz et le Brésilien Marcelo Melo ou les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler pour tenter de valider leur ticket pour leur première finale de la saison sur le circuit principal.