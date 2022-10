Serena Williams le dit clairement: elle pourrait revenir sur le circuit

Et si ce n’était pas le cas ? Même si elle ne figure plus dans le classement mondial, Serena Williams n’a jamais annoncé publiquement et officiellement sa fin de carrière sportive. Et les propos tenus par la cadette des sœurs lors du récent TechCrunch Disrupt, un événement pour mettre en avant des start-up où elle se trouvait pour promouvoir sa société d’investissement Serena Ventures, laissent planer un doute sur le fait qu’elle soit vraiment retraitée.

"Je ne suis pas à la retraite. Les chances d’un retour sont très élevées. Vous pouvez venir chez moi, vous verrez que j’ai un court."

Une surface de jeu où la Michiganaise a découvert de nouvelles sensations : "Je n’ai toujours pas vraiment réfléchi à la retraite. Mais je suis allée sur le court l’autre jour et j’ai réalisé pour la première fois de ma vie que je ne jouais pas avec une compétition en vue ; cela m’a fait très bizarre. C’était comme le premier jour du reste de ma vie, et jusqu’ici, j’en profite. Mais j’essaie toujours de trouver cet équilibre."

Un équilibre où le besoin de compétitions est primordial ? L’avenir nous le dira.