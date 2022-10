Les organisateurs du tournoi d'Anvers tirent le bilan : «On avait peur avec la crise»

"Cela a fait du bien de voir des tribunes bien remplies après les saisons difficiles à cause du Covid-19, narrait le second. Nos sponsors sont restés fidèles et avec 28 000 tickets vendus toute la semaine, on a battu notre record d’affluence. Ce sont les meilleurs signaux que nous pouvions recevoir comme organisateurs. On avait un peu peur avec la crise. La grande différence par rapport aux années précédentes, c’est que les fans ont acheté leurs billets plus tard. Ils ont certainement attendu de voir quels joueurs venaient à Anvers et quels matchs seraient au programme. L’European Open est devenu une institution sur le circuit. Notre tournoi est connu et reconnu. Lors des deux ou trois premières années, c’était plus compliqué. On voit maintenant que les gens reviennent après une première expérience positive. Du côté des passionnés de tennis, il y a un changement de génération mais la discipline fonctionne bien. Que cela soit à Barcelone ou à Buenos Aires, deux autres tournois organisés par Tennium, on a aussi battu les records d’affluence."

« Le tennis vit toujours en Belgique »

La politique tarifaire choisie par les organisateurs a également eu un impact sur le succès de cette édition 2022: "Selon moi, nous avons proposé des billets à un prix démocratique, expliquait l’ancien spécialiste du double. Nous voulions que la salle soit aussi pleine que possible, cela ne peut qu’être bénéfique pour l’ambiance. Le fait que le public se soit déplacé en masse à Anvers montre que le tennis vit toujours en Belgique. J’ai vu beaucoup de matchs passionnants. Beaucoup se sont joués au tie-break. En tant qu’organisateur, on ne peut pas contrôler grand-chose mais ce suspense est agréable. Il y a eu plusieurs moments forts ces derniers jours mais je retiens surtout la performance du jeune Gilles-Arnaud Bailly qui a fait un grand match contre David Goffin. Cela fait du bien de voir qu’il y a en Belgique des jeunes qui arrivent."

Le retour des joueurs, les meilleurs ambassadeurs de l’épreuve anversoise, a lui aussi été positif comme l’expliquait Dick Norman : "Cinq minutes après son élimination, Hubert Hurkacz, un garçon très sympathique, m’a contacté pour me remercier et me féliciter de l’organisation du tournoi."

L’absence de tournée asiatique cette saison a certainement facilité le travail des organisateurs qui apprécient la place prise par leur tournoi dans le calendrier de l’ATP.

"On ne sait pas encore si l’année prochaine il y aura une tournée asiatique qui ferait renaître une plus grande concurrence, concluait Kristoff Puelinckx. Mais dans le passé, même avec les tournois en Asie, nous sommes parvenus à proposer des tableaux de qualité. Ce qui est important, c’est de rester un tournoi de fin de saison. Le joueur qui espère rentrer dans le Top 10 mondial ou participer au Masters doit jouer, tout comme un joueur qui serait presque Top 20 car il recevra un bonus de ses sponsors. C’est plus facile d’avoir des bons joueurs en fin de saison."

Et donc de proposer un plateau de qualité qui, cette saison, offrait un subtil mélange entre des anciens vainqueurs de Grand Chelem comme Stan Wawrinka ou Dominic Thiem et des joueurs qui dans les années à venir pourraient décrocher un Majeur. Comme le lauréat de cette année, le Canadien Félix Auger-Aliassime qui a réalisé une bonne opération dans l’optique du Masters de fin de saison.