« Ils étaient juste un poil plus forts », admet Xavier Malisse après sa défaite en double à Anvers

"Je me suis amusé, il y avait une bonne ambiance. C’était agréable de jouer au tennis devant une salle comble, une expérience très cool avec de beaux rallyes à la fin", a ajouté Xavier Malisse, qui - pour le plus grand plaisir de la foule - a célébré un point spectaculaire par un saut poitrine contre poitrine avec Schwartzman. "Nous avons marqué un bon point. Je me suis dit: pourquoi pas?"