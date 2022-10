Malisse s’impose en double à l’European Open: « Chaque match supplémentaire est un bonus »

"C’était un match agréable, malgré la nuit", a ajouté le joueur, non sans un sourire. "J’ai passé un bon moment avec Diego, ça fait plaisir de mieux le connaître de cette façon. Je me suis un peu entraîné à l’approche du tournoi et j’ai un bon feeling."

Les Néerlandais Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp, qui ont éliminé les leaders de la série Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, attendent le tandem belgo-argentin au prochain tour. "Nous verrons ce que cela donne, chaque match supplémentaire que je joue ici est un bonus. Je m’amuse avant tout."