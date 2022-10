ATP Anvers - Michael Geerts face à Dominic Thiem sur ses terres anversoises

Au moment d’affronter ce mercredi soir l’Autrichien, vainqueur de l’US Open 2020, Michael Geerts veut surtout s’appuyer sur ses récentes expériences en Coupe Davis et à l’US Open où il a atteint les qualifications d’une levée du Grand Chelem pour la toute première fois. "Ce sera une rencontre stressante et évidemment très compliquée mais je pense que ces expériences vont m’aider. Je devrai jouer mon match et ne pas regarder à l’événement afin d’être compétitif. Je dois croire que je peux gagner, même si c’est Dominic Thiem de l’autre côté du filet."

L’ancien n°3 mondial est en effet de retour à un excellent niveau, signant notamment une demi-finale face à Rublev (ATP 9) à Gijon la semaine dernière. "Cela veut dire qu’il est en forme et prêt physiquement. Je devrai être présent du premier au dernier point pour avoir une chance. On a un plan pour le bousculer et si je l’exécute correctement, pourquoi pas ? Mais Dominic Thiem est un joueur du top niveau… Si j’arrive à le déstabiliser, il changera lui aussi de tactique. Un plan, c’est bien, en avoir deux autres, c’est encore mieux", sourit le n°4 belge, derrière David Goffin, Zizou Bergs et Kimmer Coppejans.

Le natif d’Anvers, qui jouera donc sur ses terres, espère encore grappiller quelques points en cette fin de saison. Une saison qu’il juge globalement satisfaisante même s’il n’est pas parvenu à rentrer dans les qualifications des premiers tournois du Grand Chelem de l’année. "Après Wimbledon en juillet, je m’étais fixé deux objectifs : intégrer la sélection de la Coupe Davis et disputer les qualifications de l’US Open. J’y suis parvenu, c’est une bonne chose. Je suis bien sûr déçu des résultats que j’y ai obtenus (NDLR : une défaite à chaque fois) mais je suis satisfait d’avoir atteint les buts que je m’étais fixés. J’espère désormais intégrer le top 200 voire 150 pour pouvoir disputer les qualifications des différentes levées du Grand Chelem, à commencer par l’Australian Open. Un meilleur classement me permettrait aussi de disputer plus de tournois ATP et d’être tête de série dans les Challengers." C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter.