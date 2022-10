ATP Anvers - Gilles-Arnaud Bailly a failli surprendre David Goffin

David Goffin et Gilles-Arnaud Bailly se sont donné la réplique dans un match qui, en plus de l’aspect sportif, revêtait un caractère symbolique. Entre le Liègeois qui porte sur ses épaules le tennis belge depuis un bout de temps et celui qui est amené, peut-être, à devenir un jour son successeur. Car la saison du natif de Bilzen a été tout simplement exceptionnelle, agrémentée de deux finales dans une levée du Grand Chelem (Roland-Garros et l’US Open) ainsi qu’un titre de champion d’Europe, chez les juniors à chaque fois. D’un junior d’ailleurs, Gilles-Arnaud Bailly n’en avait que l’âge ce mardi soir face à l’actuel 58e mondial. Dès l’entame de la rencontre, on a senti qu’il était totalement décomplexé. Comme il en a l’habitude, sans opérer aucune différence entre les tournois juniors et le monde professionnel, cet affilié au TC Visé a pris la partie à son compte. À l’inverse, David Goffin, vraisemblablement crispé, perdait d’entrée son jeu de service avant d’être mené 2-0, déjà, dans la manche initiale. Le silence des spectateurs dans ce Sportpaleis d’Anvers, fourni mais pas rempli, en disait long sur l’étonnement de voir le numéro 1 belge ainsi bousculé par un jeune de 17 ans, classé 1185e mondial à l’ATP et qui disputait sa toute première rencontre parmi l’élite ! Le Liégeois parvenait toutefois à rectifier le tir dans les deux jeux suivants, bien aidé par quelques petites erreurs de son adversaire. Dans la foulée, il se montrait lui-même trop approximatif, trop "gentil" aussi face à la férocité affichée de Gilles-Arnaud Bailly qui parvenait à le breaker sans lui léguer le moindre point. David Goffin, à 4-3, profitait du temps mort pour revenir sur le court plus hargneux et plus précis. Résultat ? C’est lui qui s’offrait une première balle de set à 5-4. Pas suffisant, toutefois, face au numéro 2 mondial chez les juniors qui peut s’appuyer sur un très gros mental pour se sortir des pires situations. Ce dernier allait même se payer un tie-break décisif face à son idole. Incroyable ! Ce tie-break voyait les deux joueurs se livrer un beau combat dans lequel le plus jeune, cette fois, se payait l’opportunité de prendre les devants. Las, c’est David Goffin qui clôturait la première partie des débats au terme d’une heure et dix-huit minutes de jeu ! La deuxième manche débutait sur les mêmes bases que la précédente, les rôles inversés cependant vu que David Goffin prenait la mesure de Gilles-Arnaud Bailly sur son service. Ce dernier, visiblement gêné par son mollet droit, faisait appel au kiné à 2-1. Ce qui ne l’empêchait nullement de prendre à son tour le service de son adversaire dans un scénario identique, toujours, à celui du premier set. Tel une lionne qui ne lâche pas sa proie, Gilles-Arnaud Bailly ne comptait pas s’incliner en deux sets. Il donnait tout et réussissait l’incroyable performance de revenir à un set partout. Performance ? Oui, sans doute, mais amplement méritée. Le troisième set va rapidement tourner à l’avantage de David Goffin qui s’envole 3-1 face à un Gilles-Arnaud Bailly moins lucide, sans doute éprouvé par ce combat physique qui atteignait pas moins de deux heures et 45 minutes de jeu à ce moment de la rencontre. Le Liégeois, lui, a l’habitude des rencontres à haute intensité. Mais on ne balaie pas un manque de confiance vieux de deux mois et demi d’un seul revers de raquette. Bien dans ses baskets, Gilles-Arnaud recollait à 3-3 avant de céder à nouveau sur son service après une double faute à 15-40. Cette fois, le benjamin ne reviendra plus au score. David Goffin s’impose en trois sets (7-6, 5-7, 6-4).