Germain Gigounon décrypte la saison de son protégé David Goffin: « Travailler avec lui est et reste un réel plaisir »

Derrière quelques grandes victoires cette saison (Tiafoe, Alcaraz ou Hurkacz), il a, aussi, connu de cruelles désillusions. Là aussi, son coach ne panique pas. "Son problème se situe au niveau de la constance tout au long d’une saison."

La nature de la surface, aussi, a un gros impact sur ses performances. "Il a sorti une bonne saison sur terre battue et sur gazon. Sur dur, la balle a moins bien tourné. Il a éprouvé des difficultés en début de saison. Quand il a retrouvé le dur en août, il y a trop pensé."

Le duo Gigounon-Goffin a épinglé une dizaine de défaites qui auraient pu basculer dans l’autre sens. Ces dix matchs auraient changé le visage de son année 2022.

"La saison prochaine, nous aurons comme objectif de ne pas laisser passer ces occasions. Il perd beaucoup de matchs 7-5 ou 7-6 au set décisif. Son classement serait totalement différent si ce n’était pas le cas. Je ne vois pas de hasard. Nous devrons en discuter. Tout est une question de confiance."

« L’heure n’est pas encore aux bilans »

À 31 ans, ce manque de régularité est étonnant car il a assez d’expérience pour appréhender n’importe quel match. Germain Gigounon apporte une nuance.

"Il se pose plus de questions qu’avant. Il se relance bien, mais ne parvient pas à enchaîner. Il réfléchit plus qu’avant. il a besoin de sensations. On l’a vu sur terre battue et sur gazon. Il a débloqué des petites choses. Désormais, il faut faire le même travail sur dur. L’état d’esprit est central. Il réalise une saison meilleure que celle de 2021. L’heure n’est pas encore aux bilans. Il lui reste trois tournois avant de se reposer et de suivre une grosse préparation en vue de 2023. Il aura peu de points à défendre, ce qui l’aidera au classement."

Ni l’un ni l’autre ne voient un souci de programmation. "Elle était classique. Nous travaillons bien ensemble. Aucun projet n’est facile. Chaque joueur a des qualités et des défauts. Tous traversent de bons et de moins bons moments. Travailler avec David est et reste un réel plaisir. Nous nous apprécions beaucoup. Nous n’avons aucun problème à collaborer. Pour David, il est important de garder un entourage stable quels que soient les résultats."

D’ici la fin de la carrière de Goffin, Germain Gigounon sait qu’il vivra encore de grandes émotions. Il voit aussi son protégé transmettre de plus en plus aux plus jeunes. "Il a un rôle à jouer dans le tennis belge. Il reste un exemple pour tous les joueurs belges. Beaucoup sont présents à Anvers. Il parle avec eux. Ici, il ne discutera pas beaucoup avec Gilles Arnaud car ils s’affrontent mardi (rires). En Coupe Davis, il était seul avec toute la génération future. Je n’étais pas présent, mais il a partagé à sa manière. David ne va jamais parler beaucoup. Mais, quand il a un message à transmettre, il le fait."

À Anvers, son message sera qu’il n’est pas encore prêt à passer le témoin à Gilles-Arnaud Bailly. Il l’exprimera sur le terrain principal de la Lotto Arena à 19 h ce soir (en direct sur Tipik).