Rublev n’aura abandonné qu’un seul set cette semaine, lors de son entrée en lice contre le Bélarusse Ilya Ivashka. Il a ensuite écarté Tommy Paul (ATP 30) et Dominic Thiem (ATP 165) en deux manches. Dimanche, Korda n’a pas été capable d’inquiéter Rublev, qui a aligné un quatrième titre en autant de finales en 2022. Il avait déjà enlevé les rendez-vous de Marseille, Dubaï et Belgrade plus tôt dans la saison. C’est le 12e titre en carrière pour Rublev, qui devrait grimper au 8e rang mondial lundi à la publication du nouveau classement ATP.

Il s’agissait de la première finale cette saison pour le fils de Petr Korda, vainqueur en 2021 à Parme. L’Américain devrait être 36e lundi, s’approchant de son meilleur classement en carrière (30e).