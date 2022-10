WTA Cluj-Napoca : Kirsten Flipkens se qualifie pour les demi-finales en double

Pour une place en finale, la paire belgo-allemande affrontera les gagnantes du quart de finale entre les Hongroises Anna Bondar et Dalma Galfi et les Russes Angelina Gabueva et Anastasia Zakharova.

En simple, Ysaline Bonaventure, 126e mondiale et issue des qualifications, affrontera plus tard jeudi l’Ukrainienne Anhelina Kalinina, 45e mondiale et tête de série N.2, au deuxième tour.