Dehaes, à propos d'Elise Mertens: « Je veux réveiller le potentiel qui est dingue »

La photo finish de Philippe Dehaes et Élise Mertens avec son trophée conquis à Monastir dimanche dernier était le témoin d’un bonheur absolu. Un bonheur entre une joueuse et un entraîneur qui ont retrouvé le sourire. L’un et l’autre ont traversé des moments difficiles en 2022. Les voir sourire avait une valeur symbolique forte pour un tennis belge en quête de nouveaux exploits.