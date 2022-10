David Goffin grimpe à la 58e place, Elise Mertens fait un bond au classement

Derrière Alcaraz figurent l’Espagnol Rafael Nadal, le Norvégien Casper Ruud, le Russe Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Le Grec profite de sa finale au Kzakhstan pour dépasser Alexander Zverev, qui n’a plus joué sur le circuit depuis sa blessure à la cheville encourue à Roland-Garros. Malgré son titre à Astana, Novak Djokovic reste 7e mondial. Derrière Fritz (ATP 8) se trouvent Andrey Rublev et Cameron Norrie.

Côté belge encore, Zizou Bergs est désormais 136e (-5) alors que Kimmer Coppejans pointe au 203e rang (-5). Michael Geerts est le 4e joueur noir-jaune-rouge à figurer dans le top 300, lui qui occupe la 267e place mondiale.

Bond de six places pour Elise Mertens après son titre à Monastir

Elise Mertens a grimpé de la 42e à la 36e place mondiale au classement publié par la WTA lundi. Dimanche, la Limbourgeoise de 26 ans a remporté son 7e titre WTA en battant la Française Alizé Cornet en finale à Monastir.

La protégée de Philippe Dehaes pourrait encore gagner quelques places d’ici la fin de l’année civile, elle qui n’a que 10 petits points à défendre d’ici début 2023. Ancienne 12e mondiale, en novembre 2018, Mertens occupe aussi le 3e rang dans la hiérarchie du double.

La semaine dernière, Elise Mertens avait récupéré la place honorifique de N.1 belge, un temps cédée à Alison Van Uytvanck. Mais la Grimbergeoise, désormais 53e (-1), a dû mettre un terme à sa saison en raison de problème au dos. "Ali" va encore perdre de nombreux points d’ici fin 2022, elle qui avait remporté les tournois d’Astana (WTA 250) et de Limoges (WTA 125) fin 2021.

Troisième Belge dans le top 100, Maryna Zanevska n’a perdu qu’une place après une semaine sans tournoi, glissant à la 84e position.

Ysaline Bonaventure, qui dispute cette semaine le tournoi de Cluj-Napoca après être sortie des qualifications, est désormais 126e (-4). Greet Minnen, 148e (-5), est la cinquième Belge présente dans le top 200.

Si le top 10, toujours outrageusement dominé par la Polonaise Iga Swiatek, reste inchangé, la Tchèque Barbora Krejcikova a profité de son sacre à Ostrava, d’ailleurs acquis de haute lutte face à la N.1 mondiale, pour faire un bond de neuf places et désormais figurer au 14e rang.