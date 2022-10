Djokovic profite de l’abandon de Medvedev et rejoint Tsitsipas en finale

Medvedev a laissé entendre qu’il pourrait être éloigné des courts pendant un mois, ce qui jetterait une ombre sur sa possible présence aux Masters de Turin (13 - 20 novembre). "C’est la deuxième fois de ma vie que je dois abandonner comme cela en raison d’une élongation", a-t-il dit, précisant avoir "ressenti un ‘pop’ étrange sur le deuxième point du tie-break".

"J’ai d’abord pensé que c’était peut-être une crampe mais à la fin de ce point, je me disais que non, ce n’était probablement pas une crampe. Et lors de ce tie-break, j’ai eu la sensation que je pouvais jouer cinq ou dix points de plus, mais pas davantage", a-t-il poursuivi. "Jouer un set de plus, oui, on peut le faire mais on risque alors de manquer probablement une moitié d’une saison, au lieu d’un mois", a-t-il ajouté.

Djokovic, 35 ans, va disputer la 128e finale de sa carrière, la 5e cette saison, avec l’occasion de remporter son 90e titre, le 4e en 2022 après Rome, Wimbledon et Tel-Aviv dimanche dernier. L’ancien N.1 mondial a perdu une seule finale cette année, devant son public à Belgrade.

En finale, Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas. Dans la première demi-finale, le Grec, 6e mondial et tête de série N.3, l’a emporté en trois sets 4-6, 6-4, 6-3 contre le Russe Andrey Rublev, 9e mondial et tête de série N.5.

Tsitsipas, 24 ans, s’est qualifié pour la 23e finale de sa carrière sur le circuit, la 6e cette saison. Tsitsipas tentera de décrocher un 10e titre, le 3e cette saison après ceux de Majorque et Monte-Carlo. Cette année, il a également perdu en finale à Cincinnati, Rome et Rotterdam.