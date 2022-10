Tennis - Toni Nadal : «Le départ de Roger Federer fait mal»

"Je sais que mon image et celle de Rafael sont associées. Mais je l’ai dit à maintes reprises et je me répète : le mérite de la réussite de Rafael est presque exclusivement le sien. Quand il était petit, évidemment, c’était moi qui décidais des choses, ce qu’il fallait faire et comment. Mais celui qui les a faites, c’est lui. Mon travail a peu de valeur."

Ensuite, comme tous les passionnés de tennis il a vécu avec une grande émotion la retraite officielle de Roger Federer.

"Le départ de quelqu’un comme Federer est quelque chose qui fait mal. Nous savions qu’il était proche de la retraite sportive car il ne s’était pas remis de ses blessures au genou. Mais le moment venu, cela fait bizarre. Federer a été une référence dans le monde du tennis pendant des années. Avec Rafa on a vécu en même temps que lui sur le circuit avec des objectifs identiques. On se battait pour la même chose. Au final, cela vous touche. J’aurais aimé que Roger continue de jouer. D’abord pour une question de tennis, j’aimais beaucoup le regarder jouer. Et puis parce qu’une personne comme lui, avec son charisme, c’est bon pour notre sport. C’est l’une des plus grandes icônes du sport en général. Quelqu’un de très respecté."

Qui de par sa présence et son niveau de jeu pendant des années a obligé Rafael Nadal à travailler encore et encore plus "Quand tu as un rival qui t’oblige à aller à la limite, soit tu vas à la limite, soit tu sors. Federer nous a toujours rendu les choses très difficiles sur n’importe quelle surface. Il n’y avait pas d’autre choix pour Rafael que de s’adapter et de toujours chercher des solutions. Je pense que Rafael a forcé Federer à aller à la limite, ainsi que Roger a forcé mon neveu à faire de même."

Le départ du Suisse a remis sur le devant de la scène les discussions sur la fin de carrière de Rafael Nadal qui malgré deux titres en Grand Chelem (Australian Open et Roland-Garros) a connu quelques pépins physiques cette saison.

"Si l’on souffre plus que nécessaire, il arrive un moment où l’on dit que l’on part. Mais Rafael n’a pas atteint cette situation. C’est vrai qu’il a eu différents problèmes et cela te touche au final, mais le principal c’est qu’il ait envie de jouer. À celui qui possède encore ce désir, je ne lui dirais jamais d’arrêter. Je pense que tant qu’il sentira qu’il a une chance de gagner, il continuera."

Et l’éclosion que Carlos Alcaraz ne changera rien dans les décisions prises par le clan Nadal : "Rafael joue pour lui, il ne se demande pas si Carlos Alcaraz, Novak Djokovic ou quelqu’un d’autre est là. Mon neveu joue et accepte de défier des adversaires coriaces."