Il ne devrait pas y avoir de surprise, dans la mesure où c’est l’application du "règlement tel qu’il a été indiqué sur le site en début de saison", mais… Le cas échéant, joueuses et joueurs ont 5 jours ouvrables pour contester leur nouveau ranking, s’ils estiment qu’il y a un problème objectif dans le calcul.

"Les joueurs qui souhaitent réclamer auront jusqu’au jeudi 13 octobre inclus pour le faire à l’adresse suivante: info@aftnet.be, une réponse vous sera donnée au plus tard le vendredi 14 octobre", peut-on lire dans le communiqué de l’AFT.

Concernant ces contestations - il y en a en moyenne cinq à six cent -, " on va répondre à tout le monde, comme d’habitude, mais on va beaucoup moins rentrer dans les détails ", a prévenu Paul-Patrick Brabant, le responsable règlements, compétitions et classements de l’AFT. "Car on ne peut plus dire que le système de calcul est nouveau désormais."

Si besoin, voici les règlements des compétitions et des classements ( adultes et jeunes).