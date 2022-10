Au lendemain de son match plein face au numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, on savait que ce duel du deuxième tour de l’ATP 500 d’Astana l’opposant à Adrian Mannarino avait toutes les allures d’une rencontre piège. Elle l’a été. Malgré de bons passages et l’une ou l’autre opportunité, le Liégeois n’a pas pu poursuivre sur sa lancée. "Il y a trop de hauts et de bas en ce moment", résumait de façon lucide le numéro 1 belge avant son choc face au phénomène espagnol dans notre édition de mardi. Sa prestation face au Français – et cet Open d’Astana dans son ensemble – rentre parfaitement dans ce cadre.

Pourtant, David Goffin avait très bien entamé la partie sur le court central face à Adrian Mannarino. L’actuel 66e mondial s’envolait même rapidement à 3-0 avant de conclure la première manche sur un 6-3 grâce à un très bon service notamment. Dans le deuxième set, la physionomie du match changeait complètement. David, imprécis, était acculé par le 51e mondial qui allait aisément l’emporter 6-1.

Tout allait donc se jouer dans la troisième et dernière manche. Une manche dans laquelle le Liégeois offrait beaucoup trop d’occasions à son adversaire du jour : neuf balles de break au total ! Après avoir perdu son jeu de service à 4-4, on pensait d’ailleurs que la messe était dite mais le numéro 1 belge sortait le grand jeu pour recoller directement à 5-5. Las, il laissait encore Mannarino reprendre les commandes pour, cette fois, ne plus galvauder l’opportunité de mettre un point final à cette rencontre. Le score ? 6-3, 1-6, 5-7 en 2h16 de jeu.

Comme souvent en 2022, David Goffin va repartir du Kazakhstan avec quelques regrets. Mais il y a eu de très bonnes choses et c’est sur celles-là qu’il doit s’appuyer pour clore sa saison en beauté. On sait que c’est un joueur qui a besoin de disputer de nombreux matchs pour se sentir en confiance. Il aura pu y parvenir ces derniers jours.

Il doit désormais se remettre au travail et avoir les yeux rivés vers l’Italie où il disputera l’ATP 250 de Florence dès la semaine prochaine. Il rentrera ensuite en Belgique, pour l’ATP 250 d’Anvers du 16 au 23 octobre.