David Goffin après sa victoire face à Carlos Alcaraz : « Je me suis prouvé que c’est toujours possible »

Au Kazakhstan, le Liégeois n’était pas attendu à pareille fête. Défait par un Top 150 en qualifications, il avait été repêché in extremis pour défier Carlos Alcaraz qui étrennait pour la première fois son habit de N.1 mondial. L’Espagnol n’a pas été à la hauteur de l’événement, mais le mérite en revient surtout à un David Goffin hyper offensif. Le Liégeois était à l’initiative sur l’immense majorité des points. Il a sorti les chevaux et les griffes. Ce "Goff" plus que déterminé rappelait la version 2017 lors du Masters.

Pourtant, rien ne laissait présager un tel succès. Goffin partait dans l’optique de faire durer le match le plus longtemps possible. Finalement, c’est lui qui a écourté les débats, après 1h46 en deux sets 7-5, 6-3. "Je suis super content, expliquait le héros du jour. Battre un numéro 1 mondial est toujours très satisfaisant."

79% de réussite au filet

Carlitos a remporté moins d’un point sur deux sur sa première balle de service, ce qui en dit long sur la lecture du géomètre belge des courts. Juan Carlos Ferrero n’avait pas accompagné son protégé qui devra encore attendre avant de célébrer sa première victoire dans la peau de roi du circuit.

David Goffin a réussi à étouffer le jeune prodige en l’agressant constamment. Le N.1 belge est monté à 29 reprises au filet avec une réussite de 79 %. La satisfaction est d’autant plus forte que le niveau de jeu affiché était de très haute qualité. "Je suis content de mon niveau de jeu, souriait-il. Aujourd’hui, je me suis prouvé à moi-même que c’est toujours possible et qu’il faut s’accrocher. J’ai reçu une deuxième chance en tant que lucky loser. Je l’ai saisie. J’ai cherché à mettre la pression sur toutes les balles. On veut toujours remporter un tel match sur un central. J’avais l’envie de bien faire. En plus, je n’avais rien à perdre. Je retiens surtout que mon tennis était bien en place. Je suis capable de faire de grandes choses."

Ce succès lui a rendu le sourire, lui qui traînait son ennui à cause d’une tournée américaine catastrophique. David Goffin a connu des hauts et des bas en 2022. Cette semaine au Kazakhstan n’était pas épinglée comme le plus grand moment de sa saison. Contraint de passer par les qualifications, il se cherchait une nouvelle motivation. Il vient de se la donner. "Je veux surfer sur cette vague et apprendre de cette victoire pour faire mieux, assure-t-il. Je vais essayer d’augmenter mon niveau sur la fin de saison et pour la suite."

Au deuxième tour, le 66e mondial sera opposé au Français Adrian Mannarino qui a sorti au premier tour Stan Wawrinka.