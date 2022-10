Greet Minnen, touchée au dos, met un terme à sa saison

"Je souffre dans le bas du dos depuis mon dernier match il y a deux semaines aux Etats-Unis", a indiqué Greet Minnen, 25 ans, lundi sur ses réseaux sociaux. "Je suis rentrée en Belgique pour passer des examens et il y a une inflammation de la vertèbre. Je dois avoir une injection de cortisone demain et je serai indisponible jusqu’à la fin de la saison. Je vais commencer ma revalidation aussi vite que possible. Du point de vue de la santé, l’année a été compliquée. Je n’ai pas pu jouer comme je voulais, mais je sais que des jours meilleurs vont venir. Je vais profiter de ce contretemps pour revenir plus forte en 2023".