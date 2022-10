Tennis amateur: les nouveaux classements seront publiés sur le site de l’AFT la semaine prochaine

Une date précise ? "Le plus tôt possible", espère Paul-Patrick Brabant, le responsable règlements, compétitions et classements de l’AFT. "Ce sont nos collègues de Tennis Vlaanderen qui ont le programme de calcul. Dès qu’ils le pourront, ils feront les calculs. Lundi, je suis loin d’être sûr, j’espère mardi ou mercredi. Au plus tard, fin de semaine."

Dans tous les cas, il faudra attendre les derniers résultats du critérium national - le tour final national des différents critériums -, qui se déroule ce week-end, pour lancer le calcul des nouveaux classements. "Lundi matin, ils auront tout en mains pour faire les calculs, mais c’est complexe, il y a beaucoup de données à intégrer."

Pas de surprise dans la manière de calculer

Il n’y aura pas de surprise dans la manière de calculer les nouveaux classements, " c’est le règlement tel qu’il a été indiqué sur le site en début de saison, il n’y a pas de modifications à signaler, " assure Paul-Patrick Brabant.

Si on consulte ce " règlement des compétitions et des classements pour l’année 2022 ", dans le volet consacré aux adultes, on rappellera deux grands principes dans le calcul.

Premièrement, "tout joueur ayant joué minimum 2 matches durant les 2 saisons précédentes (12 mois) est pris en compte pour l’établissement du classement de la saison suivante". Deuxièmement, "prise en considération des 6 meilleurs résultats au travers des compétitions individuelles/par équipe".

On n’entrera pas/plus ici dans le détail de la pondération en fonction du nombre de compétitions jouées.

Jusqu’à 600 réclamations

Joueuses et joueurs auront à nouveau 5 jours ouvrables pour éventuellement contester leur nouveau classement s’ils estiment qu’il y a un problème qu’on qualifiera de purement mathématique, parce que toutes les contestations ne seront pas bonnes à faire...

"La semaine du 10 octobre sera celle où on va recevoir et répondre aux réclamations," précise le responsable règlements, compétitions et classements de l’AFT. "On va répondre à tout le monde, comme d’habitude, mais on va beaucoup moins rentrer dans les détails. Car on ne peut plus dire que le système de calcul est nouveau désormais."

En moyenne, il y a 500 à 600 réclamations rien que pour l’AFT.

La nouvelle saison s’ouvrira en même temps que le congé d’automne et il faudra attendre d’avoir son nouveau classement pour pouvoir s’inscrire aux premières dates de la saison automne hiver.