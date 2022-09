« Pas assez vieux pour arrêter »

"Il est certain que ma prestation de ce dimanche était moins aboutie face à un très bon Félix", expliquait le joueur aux 21 titres en Grand Chelem qui, samedi, n’avait pas été perturbé par plus de deux mois sans compétition. "Pour être honnête, la performance contre Tiafoe a été excellente. Je me sentais bien sur le terrain. Je n’ai pas fait trop de mauvaises choses. Tout ce que j’ai tenté a très bien fonctionné. Les trois ou quatre derniers jours d’entraînement ici, j’ai très bien frappé la balle."

« Je sens encore que mon corps me répond bien »

À 35 ans, Novak Djokovic est encore en pleine possession de ses moyens. "Je ne me sens pas encore si vieux. Pour être honnête, pas assez vieux pour clore ma carrière. Je sens encore que mon corps me répond bien, qu’il m’écoute bien. C’est la clé, je pense, quand vous avez plus de 35 ans. Vous sentez que les choses sont différentes de ce qu’elles étaient à 25 ans, c’est sûr. Votre corps réagit différemment lors de certaines compétitions ou quand vous jouez plusieurs semaines de suite. J’ajuste mon planning, je ne joue pas autant qu’il y a quelques années. Je veux continuer à gagner les plus gros tournois."

Et si sa relation avec Roger Federer n’est pas aussi forte que celle qui existe entre le Suisse et Rafael Nadal, le troisième joueur du Big 3 a apprécié au plus haut point ce week-end à Londres.

"C’était probablement l’un des plus beaux moments que le public ait pu vivre, que ce soit à la télévision ou sur un court. On se doutait tous que ça allait être un grand moment d’émotion. On a tous été submergés. Forcément, ce sont des émotions mélangées parce qu’il y a un peu de tristesse de voir l’un des plus grands sportifs de tous les temps quitter ce sport qu’on aime tant. Mais en même temps, on l’a vu heureux. Je me suis senti reconnaissant et privilégié d’avoir été à ses côtés avec les membres de la team Europe. C’est l’un des plus beaux moments de ma vie."

L’ancien N.1 mondial, qui doit encore valider sa participation au Masters en terminant la saison dans le Top 20 de la Race, disputera lors des deux prochaines semaines les tournois de Tel Aviv (ATP 250) et d’Astana (ATP 500).