Mené 1-3, 30-40 dans la deuxième manche par Lorenzo Sonego, le 44e mondial s’ouvre parfaitement le court pour sauver une balle de double break. Et alors qu’on s’attend à un smash pour terminer le point, le Kazakh a changé sa prise de raquette pour frapper avec le manche de celle-ci. Évidemment, la balle n’a aucune puissance et l’Italien s’en va prendre le jeu d’un passing évident sous les huées du public qui n’a que peu apprécié le manque de combativité de Bublik.

C’est sans rappeler que six mois plus tôt, le Kazakh avait tenté le même geste … et l’avait réussi! Comme quoi, le génie ne peut pas fonctionner à tous les coups.