Classement ATP : David Goffin recule de trois places et occupe le 65e rang

Après son élimination au premier tour à Metz, David Goffin a reculé de trois rangs et se retrouve 65e. Zizou Bergs, toujours N.2 belge, a lui progressé de six places malgré son élimination au premier tour après être sorti des qualifications de l’Open de Moselle. Il se retrouve 128e (+6). Kimmer Coppejans est 199e (-1), Michael Geerts 269e (-3), Raphael Collignon 322e (-) et Joris De Loore 330e (-2).

L’Américain Brandon Nakashima a gagné 21 places grâce à sa victoire dimanche à l’ATP 250 de San Diego et obtient son meilleur classement en 28e position. Le finaliste en Californie l’Américain Marcos Giron est 53e (+3). L’Italien Lorenzo Sonego a touché les bénéfices de sa victoire dans l’ATP 250 de Metz. Il a gagné 20 places et se situe en 45e position, quatre places derrière sa victime en finale le Kazakh Alexander Bublik 41e (+3).