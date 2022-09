Laver Cup: Roger Federer, en pleurs, s’incline pour le dernier match de sa carrière

Dès l’entame de la rencontre face à la paire américaine composée de Jack Sock et Frances Tiafoe, les sourires sont apparus sur les visages des deux grandes stars de la discipline. Il régnait une certaine sérénité entre les deux hommes, qu’aucune petite incompréhension dans le jeu – fort légitime - n’a pu venir troubler.

Et cette classe, cette élégance! Non, le Suisse n’a rien perdu de son jeu. On en viendrait même à le supplier de rester sur le circuit. Mais quand le corps ne veut plus…

Sur le banc, Novak Djokovic, comme il l’avait déjà démontré avec Andy Murray, n’a pas hésité à donner ses conseils. Parfois, on aurait même pu croire que c’était lui le coach, Björn Borg se montrant un peu timoré en tant que meneur de l’équipe "Europe".

Coïncidence ou non, sur le jeu suivant, Federer et Nadal s’offraient une première balle de break. L’enjeu? Tout simplement le gain du premier set. Une amortie de Jack Sock dans le filet plus tard, le Suisse et l’Espagnol pouvaient serrer le poing (6-4).

La deuxième manche fut tout aussi disputée que la première, avec un scénario presque identique, excepté un jeu de service perdu par chaque paire dans le milieu du set. Mais cette fois, c’est la paire Sock-Tiafoe qui s’en sortait (5-7).

Restait donc un tie-break décisif (première équipe à dix points) à disputer. Et dans une ambiance incroyable, les quatre hommes se sont tiré la bourre, se rendant de splendides coups. Roger Federer fut le premier à servir pour le match à 9-8. Malheureusement, elle fut rapidement écartée. Tout profit pour les deux Américains qui, eux, n’ont pas laissé échapper leur première chance pour s’imposer (9-11).

Grand moment d’émotion pour Roger Federer qui, au moment, de rejoindre ses équipiers, a fondu en larmes. Suivi peu de temps après par Rafael Nadal, son plus fidèle rival et néanmoins ami.