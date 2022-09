Federer, serein après l'annonce de sa retraite: "Je ne veux vraiment pas que ce soit un enterrement"

De vendredi à dimanche, il prendra part à son dernier tournoi dans la peau d’un joueur pro. Là où Serena Williams s’était risquée à faire ses adieux lors d’un Grand Chelem, Federer a opté pour l’ambiance plus festive d’un long week-end.

La Laver Cup, son bébé, a pris un air plus dramatique cette année. Diminué physiquement par son satané genou, le Suisse de 41 ans ne disputera qu’un seul match de double vendredi soir. Ensuite, il lui restera 48 heures pour vibrer avec ses coéquipiers. Avant le rideau de fin. Une fin définitive.

La seule solution

Apaisé. Serein. Federer a eu le temps de mettre toutes les pièces dans le bon ordre : tennis, envie, genou, âge, concurrence… L’équation imposait à chaque fois la même solution : l’arrêt. "Au début de l’été, je n’arrivais pas à augmenter le niveau d’intensité à l’entraînement", confiait-il.

Le genou ne suivait pas les ordres de la tête. Si la rééducation impose des "up and down", les hauts n’atteignaient pas les standards d’exigence du Bâlois aux 20 titres en Grand Chelem. "J’étais très fatigué par mes efforts. Je ne voulais pas prendre un risque trop élevé."

Les affres du temps mais surtout ses trois opérations au genou ont remis en perspective ses rêves de grands matchs dans de grands stades. "Le tennis est un sport brutal. Il faut être capable de jouer plusieurs longs matchs en enfilade."

Son corps n’en était plus capable. Il a lui même évoqué un constat doux-amer dans sa lettre d’adieu. "L’amertume ? Tu veux toujours jouer pour toujours. J’aime être sur le court, j’aime jouer contre les gars, j’aime voyager. Je n’ai jamais vraiment eu l’impression que c’était si difficile pour moi de gagner, d’apprendre de la défaite, tout était parfait. J’aime ma carrière sous tous ses angles. Douce ? Je sais que tout le monde doit le faire à un moment donné. Tout le monde doit quitter le jeu. Ce fut un grand, grand voyage. Pour ça, je suis vraiment reconnaissant."

Des souvenirs par milliers

Apaisé. Serein. Positif. Avec son épouse et son staff et tous les gens qu’il croise depuis des semaines, il s’est repassé le film de son œuvre. Il laisse des souvenirs par milliers. "Vous pensez au premier Wimbledon, au match avec Sampras à Wimbledon, au retour en 2017, à la victoire en Australie, à l’Open de France 2009. Mais je sais qu’il y a beaucoup de petites pépites différentes qui reviendront. Cela pourrait être quelque chose d’aussi doux qu’un quart de finale en ATP 500 peut-être dont j’ai appris quelque chose."

Parmi ces souvenirs, Londres revient toujours à un moment ou un autre. Federer a également expliqué que finir sa carrière à Londres, "le lieu le plus spécial de sa carrière" en référence à ses nombreux succès à Wimbledon, était une décision réfléchie. Le format de la Laver Cup a lui aussi eu son importance : "Avoir Björn Borgsur le banc pour mon dernier match, avec tous les gars à côté, c’est super. Je me suis toujours senti triste en voyant les joueurs prendre leur retraite, 90 % du temps vous perdez et vous êtes seul."

Durant sa carrière, c’est plutôt le Suisse qui a infligé des défaites à ses adversaires, 1251 pour être précis (contre 275). S’il est devenu une légende, il le doit à la combinaison parfaite d’un palmarès hors norme et d’une personnalité remarquable. "Quand vous avez la vision d’être un champion, vous vous voyez gagner un tournoi ou peut-être devenir le numéro un mondial, mais pas plusieurs fois de suite et y rester aussi longtemps que moi. C’était définitivement très spécial."

Le plus bel héritage ? Sa personnalité

Apaisé. Serein. Positif. Il sait qu’il laisse un héritage humain unique. "Je veux qu’on retienne de moi ma longévité. J’étais célèbre pour être assez erratique au début de ma carrière. Devenir l’un des joueurs les plus constants de tous les temps est également un choc pour moi. Cela a été une grande réussite. Pendant 15 ans, j’ai vraiment apprécié de participer à n’importe quel tournoi en me demandant comment je pouvais le gagner. Cela a été un privilège."

Cette longévité, c’est l’apanage des plus grands. "Regarder en arrière a une signification particulière pour moi parce que j’ai toujours regardé les Michael Schumacher, Tiger Woods, tous les autres gars qui sont restés si longtemps au sommet. Je ne comprenais pas comment ils avaient fait. Puis, un jour, vous faites partie de ce groupe. Cela procure un sentiment formidable."

La pression, c’était pour les autres

Apaisé. Serein. Positif. Jamais, il ne s’est plaint d’un arbitre. D’un adversaire. De la pression médiatique. Des conditions… de travail. "Les choses sont différentes de nos jours. Les joueurs ressentent beaucoup de pression. Il est inutile d’avoir pitié de nous, mais nous devons y faire face d’une manière ou d’une autre. Ce n’est certainement pas toujours facile, mais j’ai l’impression que la plupart du temps, j’ai réussi à le faire. J’avais une excellente équipe autour de moi. Cette équipe a toujours été très stable. Elle m’a tellement aidé."

Et la suite ?

Apaisé. Serein. Positif. Fedex est en train d’écrire tout doucement la suite de son histoire. "Je ne serai pas un fantôme. Björn Borg n’est pas revenu à Wimbledon pendant 25 ans. Ce ne sera pas mon cas. Je veux que mes fans sachent qu’ils me reverront. J’adore revoir les gens, et c’est un peu ce que je voulais faire savoir aux fans que vous me reverrez. Il n’y a pas de plus jamais. Maintenant, je dois encore réfléchir. Comment est-ce que je reviendrai ? À quel titre ? Je ne sais pas. Laissez-moi un peu de temps."

À moyen terme, Federer est plus que probablement attendu du côté de Madrid où le Real de Courtois et d’Hazard est en train d’étudier la faisabilité d’un match l’opposant à Rafael Nadal devant 80 000 fans. Cette rencontre servirait aussi à inaugurer de la plus belle des manières sa nouvelle enceinte prévue aux alentours du printemps 2023.