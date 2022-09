ATP Metz: Zizou Bergs contraint à l’abandon alors qu’il menait face à Nikoloz Basilashvili

Le N.2 belge, 23 ans, a connu un coup d’arrêt en se blessant à la hanche ou au dos en servant dans le 4e jeu du second set. Il est remonté sur le court après un time-out médical mais, incapable de servir, il a quitté le court quelques instants plus tard, abandonnant après 1 heure et 8 minutes de jeu.

David Goffin, 31 ans, 62e mondial, affrontera le Français Gilles Simon (ATP 175) au premier tour, plus tard dans la journée.