Après la parenthèse de la Coupe Davis la semaine dernière, qui l’a vu gagner deux de ses trois duels à Hambourg, David Goffin retrouvait le circuit ATP à l’occasion de ce Moselle Open, un tournoi que le N.1 belge avait remporté en 2014. Il a cette fois été sorti dès son entrée en lice, comme l’année dernière lorsqu’il avait été battu au deuxième tour par l’Espagnol Pablo Carreno Busta, après avoir été exempté de premier tour.

Depuis son quart de finale à Wimbledon en juillet, Goffin n’est plus parvenu à franchir un tour sur le circuit ATP, lui qui avait été éliminé d’entrée à l’US Open le mois dernier.

Gillé et Vliegen éliminés en double

Sander Gillé, 77e mondial en double, et Joran Vliegen, 89e mondial en double, ont été éliminés au premier tour du double messieurs du tournoi ATP 250 de Metz, épreuve en salle sur surface dure dotée de 534.555 euros, mardi en France. Le duo limbourgeois s’est incliné en deux sets 7-5, 6-4 face à la paire tête de série N.2, composée du Britannique Lloyd Glasspool (ATP 22 en double) et du Finlandais Harri Heliovaara (ATP 17 en double). La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes.

Plus tôt dans la journée, le N.2 belge, Zizou Bergs (ATP 134) menait 6-4, 2-1 face au Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 36/N.5) lorsque blessé, il a dû abandonner.