WTA Tokyo: Elise Mertens, de retour après avoir souffert de la cuisse: «Je sens que je progresse»

"Tout va bien pour l’instant", a dit la N.2 belge au sujet d’une blessure qui a perturbé sa préparation pour l’US Open et l’a même contrainte à déclarer forfait en double avec sa partenaire russe Veronika Kudermetova. "J’ai pris une semaine et demie de repos après l’US Open avant de reprendre l’entraînement. Pour un premier match, le niveau était correct. Il y a évidemment toujours moyen de faire mieux, mais je sens que je progresse. Et c’est le plus important."